„Gemeinsam mit Betroffenen Dunkelheit aushalten“

Umdenken bei den Einsatzkräften

Neben den direkt Betroffenen rückt auch die psychische Belastung der Retter immer mehr in den Fokus. Etwa einmal im Monat wird das KIT von einer Einsatzorganisation wie der Feuerwehr, der Polizei oder der Rettung gerufen. „Früher waren bei der Feuerwehr nur harte Jungs, die keine Emotionen zeigen durften“, erinnert sich Stubler. „Da hat es inzwischen glücklicherweise ein Umdenken gegeben. Gerade nach so heftigen Einsätzen wie unlängst beim tödlichen Badeunfall in Feldkirch oder beim Traktor-Unglück in Satteins bringen Gespräche Entlastung.“