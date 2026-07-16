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Polizei ermittelt

Sprung mit böser Absicht: Bub (13) schwer verletzt

Tirol
16.07.2026 20:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Nach einem Vorfall im Freischwimmbad in Fügen im Tiroler Zillertal ermittelt die Polizei wegen schwerer Körperverletzung. Ein 13-jähriger Bub ist schwer verletzt. Ein Jugendlicher soll dafür verantwortlich sein. Nach diesem wird jetzt gesucht. 

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Wie die Polizei Donnerstagnachmittag mitteilte, hat sich der Vorfall bereits am Montag ereignet. Schauplatz war das Freibad in Fügen im Zillertal. Dort vergnügte sich gegen 18.45 Uhr ein 13-Jähriger im Bereich der Wasserhüpfburg. Plötzlich ein massiver Stoß und ein brennender Schmerz. Vom Beckenrand war – wie die Polizei meldet – ein Bursche gezielt auf den 13-Jährigen gesprungen.

Ermittlungen im Gange
Die Folge: Der Bub erlitt schwere Verletzungen. Der Verursacher war in der Folge nicht mehr auffindbar. Er soll etwa 14 Jahre alt gewesen sein, hatte lockiges Haar und sprach laut Polizei Niederländisch.

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Die Exekutive ermittelt wegen schwerer Körperverletzung und hofft auf Zeugen des Vorfalls. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Strass im Zillertal erbeten unter: 059133/7255.

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