Sprung mit böser Absicht: Bub (13) schwer verletzt

Nach einem Vorfall im Freischwimmbad in Fügen im Tiroler Zillertal ermittelt die Polizei wegen schwerer Körperverletzung. Ein 13-jähriger Bub ist schwer verletzt. Ein Jugendlicher soll dafür verantwortlich sein. Nach diesem wird jetzt gesucht.
Wie die Polizei Donnerstagnachmittag mitteilte, hat sich der Vorfall bereits am Montag ereignet. Schauplatz war das Freibad in Fügen im Zillertal. Dort vergnügte sich gegen 18.45 Uhr ein 13-Jähriger im Bereich der Wasserhüpfburg. Plötzlich ein massiver Stoß und ein brennender Schmerz. Vom Beckenrand war – wie die Polizei meldet – ein Bursche gezielt auf den 13-Jährigen gesprungen.
Ermittlungen im Gange
Die Folge: Der Bub erlitt schwere Verletzungen. Der Verursacher war in der Folge nicht mehr auffindbar. Er soll etwa 14 Jahre alt gewesen sein, hatte lockiges Haar und sprach laut Polizei Niederländisch.
Die Exekutive ermittelt wegen schwerer Körperverletzung und hofft auf Zeugen des Vorfalls. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Strass im Zillertal erbeten unter: 059133/7255.
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