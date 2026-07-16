Sprung mit böser Absicht: Bub (13) schwer verletzt

Wie die Polizei Donnerstagnachmittag mitteilte, hat sich der Vorfall bereits am Montag ereignet. Schauplatz war das Freibad in Fügen im Zillertal. Dort vergnügte sich gegen 18.45 Uhr ein 13-Jähriger im Bereich der Wasserhüpfburg. Plötzlich ein massiver Stoß und ein brennender Schmerz. Vom Beckenrand war – wie die Polizei meldet – ein Bursche gezielt auf den 13-Jährigen gesprungen.