„Die Natur hat viele Lösungen längst erfunden“

Die Natur kühlt, schützt, färbt, baut und repariert – oft mit wenig Energie, wenig Material und ohne Abfall. Für Ille C. Gebeshuber ist sie deshalb nicht nur etwas, das wir bewahren müssen, sondern auch eine der besten Ideengeberinnen für die Zukunft. Die gebürtige Steirerin ist Physikerin, Biomimetikerin und Nanotechnologin am Institut für Angewandte Physik der TU Wien.