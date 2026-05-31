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Physikerin weiß genau:

„Die Natur hat viele Lösungen längst erfunden“

Wissen
31.05.2026 09:59
llle C. Gebeshuber ist Professorin für Angewandte Physik an der Technischen Universität Wien und ...
llle C. Gebeshuber ist Professorin für Angewandte Physik an der Technischen Universität Wien und zählt weltweit zu den führenden Fachleuten auf dem Gebiet der Biomimetik.(Bild: Mihaela Noroc )
Porträt von Diana Krulei
Von Diana Krulei

Physikerin und Biomimetikerin Ille C. Gebeshuber (57) erklärt, was wir von Pflanzen, Tieren und Organismen lernen können – und warum viele Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft in der Natur längst angelegt sind, wenn wir nur neugierig und genau hinschauen.

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Die Natur kühlt, schützt, färbt, baut und repariert – oft mit wenig Energie, wenig Material und ohne Abfall. Für Ille C. Gebeshuber ist sie deshalb nicht nur etwas, das wir bewahren müssen, sondern auch eine der besten Ideengeberinnen für die Zukunft. Die gebürtige Steirerin ist Physikerin, Biomimetikerin und Nanotechnologin am Institut für Angewandte Physik der TU Wien.

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