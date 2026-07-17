Warum die „Krone“-Tierecke nicht alles unterstützt

Warum Kulanz hier die falsche Antwort wäre

Eine Fenstersicherung ist im Fachhandel für einen Bruchteil der Kosten einer Notoperation erhältlich. Wird sie unterlassen, entsteht ein Risiko, das der Halter in Kauf nimmt, auch wenn dies selten so ausgesprochen wird. Würde die Tierecke in diesen Fällen zahlen, würde sie diese Unterlassung faktisch mittragen. Halter hätten keinen Anlass, ihrer gesetzlichen Pflicht nachzukommen, wenn im Ernstfall ohnehin jemand einspringt.