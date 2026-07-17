Waldbrand im Pongau ist wieder aufgeflammt

Die Feuerwehr Werfen hatte den Waldbrand am Donnerstagnachmittag unter Kontrolle gebracht. Freitagfrüh ist das Feuer wieder aufgeflammt. Beim jetzigen Feuer handelt es sich um eine lokal sehr begrenzte Stelle. Mit dem Kärntner Polizeihubschrauber „Libelle Kärnten“ wurde eine Löschmannschaft an den Einsatzort geflogen, die aktuell die Lage vor Ort beurteilt.