Waldbrand im Pongau ist wieder aufgeflammt

Der Waldbrand im Tennengebirge bei Werfen im Salzburger Pongau ist Freitagfrüh wieder aufgeflammt. Eine Löschmannschaft wurde bereits wieder an den Einsatzort geflogen.
Die Feuerwehr Werfen hatte den Waldbrand am Donnerstagnachmittag unter Kontrolle gebracht. Freitagfrüh ist das Feuer wieder aufgeflammt. Beim jetzigen Feuer handelt es sich um eine lokal sehr begrenzte Stelle. Mit dem Kärntner Polizeihubschrauber „Libelle Kärnten“ wurde eine Löschmannschaft an den Einsatzort geflogen, die aktuell die Lage vor Ort beurteilt.
Allein bis Donnerstagmittag 11.000 Liter Löschwasser
Ob ein weiterer Löscheinsatz des Polizeihubschraubers notwendig ist, wird erst entschieden. Am Donnerstag wurden allein bis Mittag von den Hubschraubern 11.000 Liter Löschwasser im Tennengebirge abgeworfen.
Vorerst kämpfen die Feuerwehrleute mit Löschrucksäcken im unwegsamen Gelände gegen den Brand. Aktuell sind 21 Einsatzkräfte der Feuerwehren Werfen, St. Johann und des Landesfeuerwehrverbandes, sowie die Bergrettung, die Alpinpolizei und die Libelle Kärnten im Einsatz.
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