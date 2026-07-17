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Hier im Liveticker:

Erstes freie Training in Spa ab 13.30 Uhr LIVE

Formel 1
17.07.2026 05:53
Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: EPA/PETER POWELL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Großer Preis von Belgien in Spa-Francorchamps steht an diesem Wochenende am Programm. Wir berichten vom ersten freien Training live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Beim dreimaligen Spa-Sieger Max Verstappen herrscht vor dem Belgien-Rennen wieder einmal Frust vor. Der Ex-Weltmeister flüchtete sich im Ärger über sein Silverstone-Aus wegen neuerlicher Heckflügelproblemen am Red Bull in Sarkasmus. „Spa und Monza werden mit diesen Autos sicher großartig“, sagte der Niederländer und bedauerte: „Das ist wirklich schade, weil Spa eine meiner Lieblingsstrecken ist.“

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