Erstes freie Training in Spa ab 13.30 Uhr LIVE

Beim dreimaligen Spa-Sieger Max Verstappen herrscht vor dem Belgien-Rennen wieder einmal Frust vor. Der Ex-Weltmeister flüchtete sich im Ärger über sein Silverstone-Aus wegen neuerlicher Heckflügelproblemen am Red Bull in Sarkasmus. „Spa und Monza werden mit diesen Autos sicher großartig“, sagte der Niederländer und bedauerte: „Das ist wirklich schade, weil Spa eine meiner Lieblingsstrecken ist.“