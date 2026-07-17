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Havel-Nachfolger

Hartberg angelt sich neuen Goalgetter

Fußball National
17.07.2026 12:06
TSV-Trainer Markus Schopp mit Neuzugang Agustin Urrutia.
TSV-Trainer Markus Schopp mit Neuzugang Agustin Urrutia.(Bild: TSV Hartberg)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Stürmer-Rakete Elias Havel machte den Abflug nach Italien, jetzt hat der TSV Hartberg seinen Nachfolger gefunden. Der Bundesliga-Klub präsentierte heute mit Agustín Urrutia die neue Nummer neun. Der 22-jährige Argentinier spielte zuletzt in der 2. slowenischen Liga.

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Der 1,88 Meter große Mittelstürmer spielte zuletzt beim slowenischen Zweitligisten ND Ilirija und davor in Argentinien bei Racing Club. In der Druga Liga erzielte er in der abgelaufenen Saison zehn Tore. Der in Rosario, der drittgrößten Stadt Argentiniens, geborene Urrutia verstärkt die TSV-Offensive und wird mit der Rückennummer 9 auflaufen, so die Hartberger in einer Aussendung.

Zitat Icon

Er ist ein Stürmertyp, den wir in dieser Form noch nicht im Kader haben und der uns dadurch deutlich mehr Flexibilität gibt.

Hartberg-Trainer Markus Schopp

Agustín Urrutia: „Es ist eine große Freude, Teil dieses großartigen Vereins zu sein. Es ist eine unglaubliche Herausforderung, und ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit unseren Fans in diesem Stadion zu spielen.“

Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp über den Neuzugang aus der Heimat von Lionel Messi: „Mit Agustín gewinnen wir im Angriff einen sehr kopfballstarken und robusten Spieler. Er ist ein Stürmertyp, den wir in dieser Form noch nicht im Kader haben und der uns dadurch deutlich mehr Flexibilität gibt. Ich freue mich total, dass er sich für uns entschieden hat.“

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