Hartberg angelt sich neuen Goalgetter

Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp über den Neuzugang aus der Heimat von Lionel Messi: „Mit Agustín gewinnen wir im Angriff einen sehr kopfballstarken und robusten Spieler. Er ist ein Stürmertyp, den wir in dieser Form noch nicht im Kader haben und der uns dadurch deutlich mehr Flexibilität gibt. Ich freue mich total, dass er sich für uns entschieden hat.“