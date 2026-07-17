Kärnten legt Regierungschefs Wunsch-Liste vor

50 Punkte auf der Wunschliste

Mehr als 50 Forderungen umfasst die sogenannte „Bund-Kärnten-Agenda“, die das Duo im Bundeskanzleramt übergab. Im Mittelpunkt stehen Projekte, bei denen das Land seit Jahren auf Entscheidungen oder finanzielle Zusagen aus Wien wartet – vom neuen EU-Finanzrahmen über den Ausbau der Infrastruktur bis hin zur Reform des Rettungswesens. „Die Menschen erwarten sich überall dieselbe schnelle und hochwertige Hilfe. Dafür braucht es faire und nachvollziehbare Finanzierungsregeln“, sagte Fellner. Es könne nicht sein, „dass Länder und Gemeinden je nach Bundesland unterschiedlich belastet werden“. Vor allem bei den künftigen EU-Fördergeldern pocht Kärnten auf mehr Mitsprache. Durch die geplante Neuordnung der Förderlandschaft befürchtet das Land, dass regionale Interessen künftig hinter nationalen Prioritäten zurückstehen könnten. Für Kärnten gehe es dabei um Millionen...