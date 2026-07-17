Wifo: Inflation wird im Juli wieder steigen

Bei den Spritpreisen rechnet Baumgartner damit, dass die im März erreichten 2,25 Euro je Liter die Obergrenze waren. „Sollte der Krieg aber weiter eskalieren und nachhaltig die Ölversorgung beeinträchtigen, dann kann es auch noch weiter nach oben gehen“, sagte er. Auch die Entwicklung der Inflation hänge vor allem davon ab, wie der Krieg im Iran weitergehe, ob erneut Friedensverhandlungen geführt würden und ob dann ein nachhaltiger Frieden zustande komme. Entscheidend sei auch, wie viel der Öl- und Gasinfrastruktur in der Region bei Angriffen zerstört werde.