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Patzer von WM-Teilnehmer: Torwart musste zahlen!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.07.2026 12:20
Edouard Mendy musste seine medizinische Untersuchung wohl selbst zahlen.
Edouard Mendy musste seine medizinische Untersuchung wohl selbst zahlen.(Bild: AP/Seth Wenig)
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Was für ein unglaublicher Bock von WM-Teilnehmer Senegal! Der dortige Fußballverband soll seine gesamte Delegation für das Turnier nicht krankenversichert haben. Auf Torwart Edouard Mendy sind deshalb offenbar zusätzliche Kosten zugekommen. 

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Wie „Sports News Africa“ berichtet, soll der senegalesische Fußball-Verband für Spieler, Trainer und Betreuer keine Versicherung für das WM-Turnier abgeschlossen haben. Demnach war niemand im Falle medizinischer Probleme abgesichert. 

Kritik nimmt weiter zu
Teuer wurde dieser Patzer wohl vor allem für den Torwart des WM-Teilnehmers. Edouard Mendy verletzte sich und musste die Kosten seiner MRT-Untersuchung anschließend selbst bezahlen.

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Ein grober Patzer, der den Verband zusätzlich in Bedrängnis bringt. Schon nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Belgien (2:3) wurde Kritik laut, diese dürfte durch die Enthüllungen zusätzlich befeuert werden. 

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