Patzer von WM-Teilnehmer: Torwart musste zahlen!

Was für ein unglaublicher Bock von WM-Teilnehmer Senegal! Der dortige Fußballverband soll seine gesamte Delegation für das Turnier nicht krankenversichert haben. Auf Torwart Edouard Mendy sind deshalb offenbar zusätzliche Kosten zugekommen.
Wie „Sports News Africa“ berichtet, soll der senegalesische Fußball-Verband für Spieler, Trainer und Betreuer keine Versicherung für das WM-Turnier abgeschlossen haben. Demnach war niemand im Falle medizinischer Probleme abgesichert.
Kritik nimmt weiter zu
Teuer wurde dieser Patzer wohl vor allem für den Torwart des WM-Teilnehmers. Edouard Mendy verletzte sich und musste die Kosten seiner MRT-Untersuchung anschließend selbst bezahlen.
Ein grober Patzer, der den Verband zusätzlich in Bedrängnis bringt. Schon nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Belgien (2:3) wurde Kritik laut, diese dürfte durch die Enthüllungen zusätzlich befeuert werden.
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