Tom Holland rettet seine Zendaya vor Kleider-Panne

Was für ein Gentleman-Moment! Hollywood-Star Tom Holland (30) bewies in New York einmal mehr, wie aufmerksam er ist. Gemeinsam mit Ehefrau Zendaya (29) verließ er ein Hotel in Manhattan, als plötzlich ein Windstoß für Aufregung sorgte.
Die Schauspielerin trug ein kurzes schwarzes Kleid mit tiefem Ausschnitt und hohem Beinschlitz. Doch der Wind spielte nicht mit: Das Outfit drohte gefährlich zu verrutschen. Zum Glück reagierte Holland blitzschnell. Der „Spider-Man“-Star machte Zendaya auf die Situation aufmerksam, woraufhin sie sofort den Saum ihres Kleides festhielt.
Hand in Hand ging das Paar anschließend weiter zu ihrem wartenden Auto. Während Zendaya mit ihrem glamourösen Look alle Blicke auf sich zog, zeigte Holland in Jeans und Pullover, dass er auch abseits der Leinwand ein echter Beschützer ist.
Aktuell sind die frisch vermählten Stars mit der Promotion ihres neuen Films „The Odyssey“ beschäftigt, der am 17. Juli in die Kinos kommt. Doch dieser süße New-York-Moment dürfte die Herzen ihrer Fans mindestens genauso erobern wie ihr neuer Film.
Abendessen mit Haaland muss geplant werden
Neben der Promotion von „The Odyssey“ dürfte bei Tom Holland übrigens noch ein weiterer, besonderer Termin anstehen: ein verspätetes Abendessen mit Fußball-Star Erling Haaland. Die Instagram-Einladung hat der Norweger jetzt endlich angenommen.
Holland hatte in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon erzählt, dass er Haaland eine Einladung zum Abendessen per Instagram-Privatnachricht geschickt habe, Haaland aber nicht reagiert habe. Nun kommentierte Haaland den Ausschnitt der Fallon-Sendung bei Instagram: „Abendessen-Einladung akzeptiert. Ein bisschen spät. Sag nur den Ort!“
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