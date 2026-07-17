EU-Kommission rudert bei Klimaschutz zurück

Das soll sich ändern

Die EU-Kommission hat nun beschlossen, dass zwischen 2036 und 2040 bis zu zwei Prozent hochwertiger internationaler Zertifikate in den Emissionshandel einbezogen werden sollen. Für Gratiszertifikate soll es strengere Auflagen geben: Unternehmen erhalten künftig 80 Prozent dieser freien Zuteilungen, wenn sie Pläne für Investitionen zur Dekarbonisierung vorlegen, weitere 20 Prozent nach der Umsetzung dieser Vorhaben. Mindestens 50 Prozent der Einnahmen aus dem Emissionshandel sollen die EU-Staaten zudem in die Dekarbonisierung investieren, derzeit sind es nur rund fünf Prozent. Mit der Dekarbonisierung ist gemeint, dass weniger Kohlenstoff umgesetzt wird, um die Emissionen zu verringern.