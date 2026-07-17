Blinder Passagier oder herzlos ausgesetztes Tier?

Anfang Juli ist einer Familie auf einem Parkplatz in Aflenz (Steiermark) ein dreifarbiges Kätzchen zugelaufen. Nach dem Tierarztbesuch fiel den Findern etwas Besonderes auf. Die Kleine kletterte immer wieder von selbst ins Auto. Genau das liefert eine mögliche Erklärung, wie sie überhaupt an den Fundort gekommen sein könnte.