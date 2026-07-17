Blinder Passagier oder herzlos ausgesetztes Tier?

Eine junge Glückskatze wurde in der Steiermark bei Aflenz auf einem Parkplatz gefunden. Möglicherweise ist sie unbemerkt in einem Auto mitgefahren. Nur ein Chip mit Registrierung hätte sie rasch wieder nach Hause gebracht. Wer kennt das Tier?
Anfang Juli ist einer Familie auf einem Parkplatz in Aflenz (Steiermark) ein dreifarbiges Kätzchen zugelaufen. Nach dem Tierarztbesuch fiel den Findern etwas Besonderes auf. Die Kleine kletterte immer wieder von selbst ins Auto. Genau das liefert eine mögliche Erklärung, wie sie überhaupt an den Fundort gekommen sein könnte.
Gefährliche Wärmequelle
Katzen verkriechen sich gerne in Motorräumen oder Radkästen. Startet der Fahrer das Auto, wird das Versteck zur Falle. Bewegliche Teile wie der Keilriemen können die Tiere erfassen, schwere Verbrennungen oder tödliche Verletzungen sind die Folge. Jährlich sterben in Österreich mehrere Katzen und andere Kleintiere auf diese Weise, weil abgestellte Fahrzeuge mit warmen Motorhauben zum Aufwärmen einladen.
Im besten Fall werden Tiere nach hunderten Kilometern unversehrt entdeckt, sogar über Ländergrenzen hinweg. Anschließend beginnt die Suche nach dem Besitzer. Ist das Tier gechippt und registriert, kann ein Tierarzt den Halter rasch ausfindig machen.
Chip und Registrierung retten Leben
Ein Chip allein genügt nicht! Er speichert lediglich eine Nummer, die ohne Registrierung nutzlos ist. Die offizielle Anmeldung eines Haustieres erfolgt über die amtliche Heimtierdatenbank mit ID-Austria: heimtierdatenbank.ehealth.gv.at
Ob das dreifarbige Kätzchen tatsächlich ausgebüxt ist oder ausgesetzt wurde, bleibt vorerst ein Rätsel. Fix ist, dass die Kleine großes Glück hatte. Sie landete bei einer besonders tierlieben Familie, wurde tierärztlich durchgecheckt und darf nun auf ihren Besitzer warten.
Unsere „Krone“-Tierecke hilft bei der Suche nach dem Halter. Wer das Kätzchen vermisst oder weiß, wo sie zuhause ist, meldet sich bitte unter 0699/12 94 03 00
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