Grazer Erfindung: PV-Anlage dreht sich zur Sonne

Viele nützen die Sonne bereits als Stromlieferanten – jetzt ist es Forschern der TU Graz gelungen, die Energieausbeute zu optimieren. Mit einer Erfindung, die sich FLAPTrack nennt: Dank dieser richtet sich die PV-Anlage nach dem Sonnenstand aus und kann so bereits die ersten Morgenstrahlen nützen. Das System erzielt einen durchschnittlichen Mehrertrag von knapp 40 Prozent – an einzelnen Tagen sogar 56 Prozent.