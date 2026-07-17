Start von Musks Riesen-Rakete gescheitert

Das Raketensystem ist höher als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. Beide Teile sind so gebaut, dass sie irgendwann nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können.



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