Start von Musks Riesen-Rakete gescheitert

Ein geplanter Testflug des größten jemals gebauten Raketensystems ist kurz vor dem Start in den USA abgebrochen worden. „Einige der Triebwerke haben nicht gezündet, was einen automatischen Abbruch des Starts ausgelöst hat“, sagte Tech-Milliardär Elon Musk. Sein Unternehmen SpaceX hatte das Starship entwickelt.
„Der nächste Startversuch wird hoffentlich in ein paar Tagen stattfinden“, meinte Musk weiter. Es handelte sich bereits um den 13. Testflug der Riesen-Rakete. Beim zwölften im Mai waren ebenfalls einige Triebwerke ausgefallen. Dabei war erstmals die „Version 3“ des Starship zum Einsatz gekommen, diese ist laut Angaben des Unternehmens im Hinblick auf Design und Leistungsfähigkeit komplett überarbeitet worden.
Das Raketensystem ist höher als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. Beide Teile sind so gebaut, dass sie irgendwann nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können.
Hier sehen Sie die Postings von Musk:
Starship soll zum Mond und zum Mars
Das Raketensystem wurde erstmals im April 2023 getestet und explodierte damals gleich nach wenigen Minuten komplett. Weitere Tests waren erfolgreicher: Die obere Stufe erreichte den Rand des Weltalls und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Mehrere Testflüge blieben allerdings deutlich hinter den Erwartungen zurück.
Die US-Raumfahrtbehörde NASA will mit dem Starship Astronautinnen und Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX das Ziel verfolgt, damit eines Tages den Mars zu erreichen. Musk ist der Ansicht, dass Menschen im Jahr 2029 oder 2031 zum Mars reisen könnten. Ende 2026 will er einen Tesla-Roboter hinschicken.
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