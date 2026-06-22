Asteroid Donaldjohanson torkelt um die Sonne

Wie die US-Raumfahrtbehörde NASA berichtet, dreht sich der erdnussförmige Asteroid nicht bloß um eine Achse, sondern taumelt auf seiner Bahn um die Sonne um eine weitere Achse. Das hätten jetzt Auswertungen jener Daten ergeben, die die Raumsonde „Lucy“ bei ihrem Vorbeiflug im April 2025 gesammelt hat, heißt es.