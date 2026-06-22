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NASA-Daten zeigen:

Asteroid Donaldjohanson torkelt um die Sonne

Wissen
22.06.2026 11:59
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Vor einem Jahr ist die NASA-Sonde „Lucy“ am Asteroiden Donaldjohanson in einer Entfernung von 650 Meilen (knapp 1050 Kilometer) vorbeigeflogen. Wie eine Auswertung ihrer Bilder und Daten ergab, führt der Himmelskörper eine Taumelbewegung aus.

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Wie die US-Raumfahrtbehörde NASA berichtet, dreht sich der erdnussförmige Asteroid nicht bloß um eine Achse, sondern taumelt auf seiner Bahn um die Sonne um eine weitere Achse. Das hätten jetzt Auswertungen jener Daten ergeben, die die Raumsonde „Lucy“ bei ihrem Vorbeiflug im April 2025 gesammelt hat, heißt es.

Laut NASA-Angaben dauert demnach eine Umdrehung des Himmelskörpers um sich selbst 10,5 Erdentage, die gleichmäßige Schwankung erfolgt im Rhythmus von 26,5 Erdentagen. Das unerwartete Bewegungsmuster geht demnach wohl auf die unsymmetrische, erdnussförmige Gestalt des Asteroiden in Verbindung mit dem sogenannten YORP-Effekt zurück.

Was ist der YORP-Effekt?

Der Yarkovsky-O’Keefe-Radzievskii-Paddack-Effekt, kurz YORP-Effekt genannt, ist eine allmähliche Veränderung des Rotationszustands kleiner Himmelskörper (z.B. von Asteroiden) unter dem Einfluss der Sonnenstrahlung.


Donaldjohanson habe sich bei seiner Entstehung wahrscheinlich mindestens zehnmal schneller gedreht, berichten die NASA-Forscher. In den vergangenen 20 bis 60 Millionen Jahren habe sich seine Rotation dann auf ihre heutige Geschwindigkeit verlangsamt, schätzen sie.

(Bild: kameraOne (Screenshot))

Simone Marchi, stellvertretende Projektleiterin bei „Lucy“ und Hauptautorin der Studie am Southwest Research Institute, sagte: „Für Wissenschaftler ist es hilfreich, Donaldjohanson mit Asteroiden wie Bennu und Ryugu zu vergleichen, die auf den ersten Blick ähnlich erscheinen, denn 

„Lucy“ bereits seit 2021 unterwegs
Die Sonde „Lucy“ war im Oktober 2021 vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus gestartet. Sie ist eigentlich zu Asteroiden auf der Jupiterbahn unterwegs und soll ab 2027 an sieben der sogenannten Jupiter-Trojaner eng vorbeifliegen.

Die Illustration zeigt das Raumschiff „Lucy“ beim Vorbeiflug an zwei seiner Asteroidenziele.
Die Illustration zeigt das Raumschiff „Lucy“ beim Vorbeiflug an zwei seiner Asteroidenziele.(Bild: NASA/GSFC)

Wie die Namensgeberin der Mission – die versteinerte menschenartige „Lucy“, deren Skelett einzigartige Einblicke in die Evolution der Menschheit gewährt – soll die Sonde „Lucy“ das Wissen über die Herkunft der Planeten und die Entstehung unseres Sonnensystems revolutionieren, so die NASA.

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