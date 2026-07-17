Türkei: Erneute Razzien bei Vereinsfunktionären

Zahlreiche Sperren

Der türkische Fußball befindet sich wegen der Vorwürfe illegaler Sportwetten gegen Schiedsrichter, Spieler und Vereinsfunktionäre seit vergangenem Jahr in einer tiefen Krise. Im Oktober hatte der türkische Fußballverband (TFF) Anschuldigungen bekannt gemacht, laut denen zunächst 152 Unparteiische aktiv Wetten platziert haben sollen. Anschließend wurde auch gegen Vereine und Spieler ermittelt, Schiedsrichter und mehr als 1.000 Spieler aus unterschiedlichen Ligen wurden für die Zeit der Ermittlungen gesperrt.