Prächtiger Käfer bedroht die heimischen Eschen

Schleichender Tod durch Larvengänge

„Ein Eschenprachtkäfer legt seine Eier an der Rinde von Eschen ab“, sagte Hoch: „Die Larven schlüpfen dann und bohren sich ins Kambium.“ Das ist die dünne Wachstumsschicht zwischen der Rinde und dem Holz. „Dort fressen sie sich schlängelnd dahin.“ Wenn sich die Larvengänge einmal rund um den Stamm oder Ast winden, ist er „geringelt“ und der Stofftransport für den darüber liegenden Teil unterbrochen. Für die Bäume beginnt ein schleichender Tod, der sich über mehrere Jahre hinweg zieht. Oft ist zunächst die Krone betroffen und später der Stamm.