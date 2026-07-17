Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prügel im Stiegenhaus

Mutter und Kleinkind verletzt – „Ex“ verschwunden

Wien
17.07.2026 13:05
Bei dem Streit wurde auch der einjährige Sohn verletzt. (Symbolbild)
Bei dem Streit wurde auch der einjährige Sohn verletzt. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Fürchterliche Szenen spielten sich Donnerstagabend in einem Mehrparteienhaus in Wien-Favoriten ab: Nach einem heftigen Streit soll ein 40-jähriger Mann seine Ex-Frau brutal attackiert und dabei auch zwei Kleinkinder in Gefahr gebracht haben. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Polizei wurde wegen eines lautstarken Streits im Innenhof einer Wohnhausanlage alarmiert. Als Beamte der Polizeiinspektion Kürschnergasse eintrafen, fanden sie eine verletzte 36-jährige Frau sowie ihre beiden Kinder im Alter von einem und zwei Jahren vor.

Frau gewaltsam aus dem Lift gezerrt
Die Mutter hatte eine blutende Kopfverletzung, auch der einjährige Bub erlitt eine Verletzung im Kopfbereich. Nach Angaben der Frau soll ihr Ex-Ehemann sie im Stiegenhaus gewaltsam aus einem Lift gezerrt haben. Dabei kippte der Kinderwagen mit dem einjährigen Sohn um. Das zweijährige Mädchen wurde laut Polizei ebenfalls zu Boden gestoßen, blieb nach ersten Erkenntnissen aber unverletzt.

Doch damit nicht genug: Der 40-Jährige soll anschließend mit Faustschlägen und Tritten auf seine Ex-Frau losgegangen sein. Außerdem steht er im Verdacht, ihr Auto beschädigt, ihr Handy zerstört und ihren Führerschein an sich genommen zu haben.

Holen Sie sich Hilfe!

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Die Frau und ihre beiden Kinder wurden von der Rettung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Ex-Mann nach Attacke untergetaucht
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem tatverdächtigen Tschetschenen verlief bislang erfolglos. Die Wiener Polizei sucht weiterhin intensiv nach dem Mann und bittet Zeugen, die Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich – auf Wunsch auch anonym – bei der Polizeiinspektion Kürschnergasse unter der Telefonnummer 01-31310-64340 zu melden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
17.07.2026 13:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
23° / 31°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 11. Simmering
22° / 31°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 14. Penzing
22° / 31°
Symbol starke Regenschauer
Wien 19. Döbling
22° / 31°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
21° / 32°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
139.716 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
121.166 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
118.740 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1533 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Kolumnen
Steuerzahler blecht teure Kanzler-Reisen
763 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Steiermark
Trockenheit: Erste Gemeinde dreht Trinkwasser ab
721 mal kommentiert
Der Regen der letzten Stunden hat sie Situation nicht entschärft.
Mehr Wien
Prügel im Stiegenhaus
Mutter und Kleinkind verletzt – „Ex“ verschwunden
Krone Plus Logo
Ruck-Files, Teil 1
Der wilde Postenschacher des Wiener Kammerchefs
NGO schlägt Alarm
Kinder bekamen bei Testkauf Energydrink
Gebäude evakuiert
Brandalarm in der Wiener Marokkanerkaserne
De Keersmaeker
Aktivistin für Klima & die flüchtigste der Künste
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf