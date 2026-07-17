Mutter und Kleinkind verletzt – „Ex“ verschwunden

Frau gewaltsam aus dem Lift gezerrt

Die Mutter hatte eine blutende Kopfverletzung, auch der einjährige Bub erlitt eine Verletzung im Kopfbereich. Nach Angaben der Frau soll ihr Ex-Ehemann sie im Stiegenhaus gewaltsam aus einem Lift gezerrt haben. Dabei kippte der Kinderwagen mit dem einjährigen Sohn um. Das zweijährige Mädchen wurde laut Polizei ebenfalls zu Boden gestoßen, blieb nach ersten Erkenntnissen aber unverletzt.