Mutter und Kleinkind verletzt – „Ex“ verschwunden

Fürchterliche Szenen spielten sich Donnerstagabend in einem Mehrparteienhaus in Wien-Favoriten ab: Nach einem heftigen Streit soll ein 40-jähriger Mann seine Ex-Frau brutal attackiert und dabei auch zwei Kleinkinder in Gefahr gebracht haben. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht.
Die Polizei wurde wegen eines lautstarken Streits im Innenhof einer Wohnhausanlage alarmiert. Als Beamte der Polizeiinspektion Kürschnergasse eintrafen, fanden sie eine verletzte 36-jährige Frau sowie ihre beiden Kinder im Alter von einem und zwei Jahren vor.
Frau gewaltsam aus dem Lift gezerrt
Die Mutter hatte eine blutende Kopfverletzung, auch der einjährige Bub erlitt eine Verletzung im Kopfbereich. Nach Angaben der Frau soll ihr Ex-Ehemann sie im Stiegenhaus gewaltsam aus einem Lift gezerrt haben. Dabei kippte der Kinderwagen mit dem einjährigen Sohn um. Das zweijährige Mädchen wurde laut Polizei ebenfalls zu Boden gestoßen, blieb nach ersten Erkenntnissen aber unverletzt.
Doch damit nicht genug: Der 40-Jährige soll anschließend mit Faustschlägen und Tritten auf seine Ex-Frau losgegangen sein. Außerdem steht er im Verdacht, ihr Auto beschädigt, ihr Handy zerstört und ihren Führerschein an sich genommen zu haben.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Die Frau und ihre beiden Kinder wurden von der Rettung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.
Ex-Mann nach Attacke untergetaucht
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem tatverdächtigen Tschetschenen verlief bislang erfolglos. Die Wiener Polizei sucht weiterhin intensiv nach dem Mann und bittet Zeugen, die Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich – auf Wunsch auch anonym – bei der Polizeiinspektion Kürschnergasse unter der Telefonnummer 01-31310-64340 zu melden.
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