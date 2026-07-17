Offiziell! Sturm Graz holt Stürmer aus Deutschland

Weiper selbst ergänzte: „Sturm Graz ist ein österreichischer Topverein, kämpft auch heuer wieder um eine europäische Ligaphase und hat einen hervorragenden Ruf als Plattform für junge Stürmer. Diese Argumente sowie die sehr guten Gespräche mit Michael Parensen und den sportlich Verantwortlichen in Graz haben mich schnell überzeugt, dass dieser Schritt für die kommende Saison genau der richtige für mich ist.“