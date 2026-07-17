Offiziell! Sturm Graz holt Stürmer aus Deutschland

Die Tinte ist trocken! Wie die „Krone“ bereits vorab berichtet hat, hat sich Sturm Graz mit Offensivspieler Nelson Weiper verstärkt. Der 21-Jährige kommt auf Leihbasis bis Ende der Saison von Mainz 05 aus Deutschland.
Der Medizincheck ist absolviert, die Papiere sind unterschrieben und Weiper ist bereit, loszulegen. Der 21-Jährige gilt als Offensivjuwel der Mainzer und soll in Graz nun weiter Erfahrung sammeln.
In der vergangenen Saison hatte er seinen Vertrag bei den Deutschen verlängert und wechselt nun auf Leihbasis für eine Spielzeit in die Steiermark.
Sechs Tore in 19 U21-Länderspielen
Der U21-Teamspieler Deutschlands bekam im Jahr 2022 die Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler Deutschlands verliehen, in 74 Pflichtspielern für Mainz gelangen ihm sieben Treffer, in 19 U21-Länderspielen verbuchte er sechs Tore.
„Mit seiner Körpergröße, Physis und Präsenz im Strafraum erfüllt er das von uns gesuchte Profil optimal. Mit dieser Leihe erhöhen wir unsere Qualität im Angriff und können ein tolles Gesamtpaket aus Erfahrung in einer Top5-Liga, Torjägerqualität und Entwicklungsfähigkeit verpflichten“, betont Sportchef Michael Parensen.
Weiper selbst ergänzte: „Sturm Graz ist ein österreichischer Topverein, kämpft auch heuer wieder um eine europäische Ligaphase und hat einen hervorragenden Ruf als Plattform für junge Stürmer. Diese Argumente sowie die sehr guten Gespräche mit Michael Parensen und den sportlich Verantwortlichen in Graz haben mich schnell überzeugt, dass dieser Schritt für die kommende Saison genau der richtige für mich ist.“
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