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Chefinspektor Zauner

„Kein Oberösterreicher sah mehr Leichen als ich“

Oberösterreich
17.07.2026 11:20
Chefinspektor Bernhard Zauner muss als Leiter der Tatort-Gruppe des Landeskriminalamts ...
Chefinspektor Bernhard Zauner muss als Leiter der Tatort-Gruppe des Landeskriminalamts Oberösterreich viel mitansehen.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Bei der Tsunami-Katastrophe in Thailand mit 230.000 Toten war er ebenso vor Ort wie bei der Gletscherbahn-Tragödie in Kaprun, bei der 155 Menschen ihr Leben verloren: Chefinspektor Bernhard Zauner ist Leiter der Tatortgruppe des Landeskriminalamts OÖ, das heuer eine auffällig hohe Anzahl an Verbrechen zu bearbeiten hat.

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Der Tod einer 40-jährigen Frau nach mutmaßlich gewaltvollem Sex mit ihrem Ehemann in Marchtrenk reiht sich in eine Serie von brutalen Taten in Oberösterreich. „Einfach abartig“, sagt Chefinspektor Bernhard Zauner, der Leiter der freilich auch mit diesem Fall betrauten Tatortgruppe und Chef von insgesamt 155 Spurensicherern im Land OÖ ist. Der 61-Jährige gab der „Krone“ ein Interview.

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