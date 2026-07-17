„Kein Oberösterreicher sah mehr Leichen als ich“

Der Tod einer 40-jährigen Frau nach mutmaßlich gewaltvollem Sex mit ihrem Ehemann in Marchtrenk reiht sich in eine Serie von brutalen Taten in Oberösterreich. „Einfach abartig“, sagt Chefinspektor Bernhard Zauner, der Leiter der freilich auch mit diesem Fall betrauten Tatortgruppe und Chef von insgesamt 155 Spurensicherern im Land OÖ ist. Der 61-Jährige gab der „Krone“ ein Interview.