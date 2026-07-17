Grundwasserpegel in Österreich sinken weiter

Die massive Trockenheit der vergangenen Wochen und die unergiebigen Regenfälle haben weiterhin an Österreichs Grundwasserpegeln gezehrt. 90 Prozent sind derzeit niedrig bzw. sehr niedrig. Auf die großflächige Versorgung der Bevölkerung mit Wasser hat das aber keine Auswirkungen, will man beim Umweltministerium beruhigen. Engpässe können aber auftreten – und vor allem regional muss mit Einschränkungen gerechnet werden.