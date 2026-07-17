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„Sehr zufrieden“

Kraus ohne Satzverlust im Kitzbühel-Semifinale

Tennis
17.07.2026 13:16
Sinja Kraus
Sinja Kraus(Bild: GEPA)
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Sinja Kraus steht beim WTA125-Challengerturnier in Kitzbühel ohne Satzverlust im Semifinale. 

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Die 24-jährige Wienerin besiegte am Freitag die Russin Erika Andrejewa, die ältere Schwester von French-Open-Siegerin Mirra, nach 1:28 Stunden 6:4,6:1. Julia Grabher kämpfte im Anschluss ebenfalls um den Halbfinaleinzug. Zu einem ÖTV-Duell käme es allerdings erst im Finale. Denn Kraus trifft zunächst auf Marina Bassols Ribera (ESP-5) oder die Argentinierin Maria Lourdes Carle.

„Ein Zweisatzsieg gegen eine nicht einfache Spielerin, da kann ich sehr zufrieden sein“, erklärte Kraus im ORF-TV-Interview. „Ich bin auch im Match immer besser geworden, darüber bin ich sehr happy.“

Erstmals Top 90
Für Kraus bedeutet der Halbfinaleinzug im Live-Ranking auch den erstmaligen Vorstoß in die Top 90 der Weltrangliste. Im Falle eines Turniersiegs winken ihr die Top 80. Für Kraus geht es am Samstag ins große Stadion, das ab dem Halbfinale nach der Rückkehr des internationalen WTA-Tennis nach über drei Jahrzehnten wieder von den Frauen bespielt wird.

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