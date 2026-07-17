Kraus ohne Satzverlust im Kitzbühel-Semifinale

Erstmals Top 90

Für Kraus bedeutet der Halbfinaleinzug im Live-Ranking auch den erstmaligen Vorstoß in die Top 90 der Weltrangliste. Im Falle eines Turniersiegs winken ihr die Top 80. Für Kraus geht es am Samstag ins große Stadion, das ab dem Halbfinale nach der Rückkehr des internationalen WTA-Tennis nach über drei Jahrzehnten wieder von den Frauen bespielt wird.