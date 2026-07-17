Menowin Fröhlich ist zum neunten Mal Papa geworden

Was für ein tolles Jahr für Menowin Fröhlich (38)! Erst feierte der Sänger seinen Erfolg bei DSDS, jetzt gibt es auch privat Grund zur Freude: Gemeinsam mit Partnerin Ronja durfte er seine Tochter Mavie-Soleyn auf der Welt willkommen heißen.
Die Kleine wurde bereits am 16. Juli geboren und kam mit einem Gewicht von 2.400 Gramm zur Welt. Etwas zu früh: Denn eigentlich war der Geburtstermin erst im August. Mutter und Tochter sind laut RTL wohlauf.
Überglücklicher Vater
Für Menowin ist die Geburt von Mavie-Soleyn ein ganz besonderer Moment. Der Sänger ist nun bereits Vater von neun Kindern. Fünf Kinder stammen aus seiner früheren Ehe mit Senay, drei weitere aus einer anderen Beziehung. Entsprechend groß ist die Freude: Das Baby macht das Familienglück des Paares nun komplett.
Entsprechend groß ist die Freude bei dem Musiker. „Ich bin glücklich, dass sie gesund ist“, erklärte er nach der Geburt. Der gemeinsame Kinderwunsch sei damit in Erfüllung gegangen.
Besonders emotional: Menowin sieht die Geburt seiner Tochter als Symbol für einen neuen Lebensabschnitt. Bereits in den vergangenen Monaten hatte er immer wieder betont, wie sehr er sich auf den Familienzuwachs freut. Nun ist das Glück perfekt.
Was der süße Doppel-Name bedeutet
Auch der Name der kleinen Mavie-Soleyn könnte kaum liebevoller gewählt sein. Mavie wird häufig vom französischen Ausdruck „ma vie“ abgeleitet und bedeutet „mein Leben“. Soleyn wiederum steht je nach Herkunft für „Sonneninsel“ oder „Sonnenaufgang“. Ein Name voller Wärme, Liebe und Hoffnung also – passend zu dem Glück, das die kleine Tochter nun in das Leben von Menowin und Ronja bringt.
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