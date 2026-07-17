Menowin Fröhlich ist zum neunten Mal Papa geworden

Was der süße Doppel-Name bedeutet

Auch der Name der kleinen Mavie-Soleyn könnte kaum liebevoller gewählt sein. Mavie wird häufig vom französischen Ausdruck „ma vie“ abgeleitet und bedeutet „mein Leben“. Soleyn wiederum steht je nach Herkunft für „Sonneninsel“ oder „Sonnenaufgang“. Ein Name voller Wärme, Liebe und Hoffnung also – passend zu dem Glück, das die kleine Tochter nun in das Leben von Menowin und Ronja bringt.