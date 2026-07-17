Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bin glücklich“

Menowin Fröhlich ist zum neunten Mal Papa geworden

Society International
17.07.2026 13:36
Neunfaches Vaterglück: Menowin Fröhlich freut sich über die Geburt seiner Tochter Mavie-Soleyn ...
Neunfaches Vaterglück: Menowin Fröhlich freut sich über die Geburt seiner Tochter Mavie-Soleyn und den Start eines neuen Lebensabschnitts.(Bild: APA-Images / Action Press / Panama Pictures)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für ein tolles Jahr für Menowin Fröhlich (38)! Erst feierte der Sänger seinen Erfolg bei DSDS, jetzt gibt es auch privat Grund zur Freude: Gemeinsam mit Partnerin Ronja durfte er seine Tochter Mavie-Soleyn auf der Welt willkommen heißen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Kleine wurde bereits am 16. Juli geboren und kam mit einem Gewicht von 2.400 Gramm zur Welt. Etwas zu früh: Denn eigentlich war der Geburtstermin erst im August. Mutter und Tochter sind laut RTL wohlauf.

Überglücklicher Vater
Für Menowin ist die Geburt von Mavie-Soleyn ein ganz besonderer Moment. Der Sänger ist nun bereits Vater von neun Kindern. Fünf Kinder stammen aus seiner früheren Ehe mit Senay, drei weitere aus einer anderen Beziehung.  Entsprechend groß ist die Freude: Das Baby macht das Familienglück des Paares nun komplett.

Entsprechend groß ist die Freude bei dem Musiker. „Ich bin glücklich, dass sie gesund ist“, erklärte er nach der Geburt. Der gemeinsame Kinderwunsch sei damit in Erfüllung gegangen.

Lesen Sie auch:
So sehen Sieger aus: Menowin Fröhlich singt seine Erfolgsnummer noche enimaleben.
Sein Weg zurück
Comeback: Menowin Fröhlich neuer „DSDS“-Superstar
12.05.2026
Ex-DSDS-Star in Wien
Menowin Fröhlich: „Gehe mit Jesus durchs Leben!“
07.04.2025

Besonders emotional: Menowin sieht die Geburt seiner Tochter als Symbol für einen neuen Lebensabschnitt. Bereits in den vergangenen Monaten hatte er immer wieder betont, wie sehr er sich auf den Familienzuwachs freut. Nun ist das Glück perfekt.

Was der süße Doppel-Name bedeutet
Auch der Name der kleinen Mavie-Soleyn könnte kaum liebevoller gewählt sein. Mavie wird häufig vom französischen Ausdruck „ma vie“ abgeleitet und bedeutet „mein Leben“. Soleyn wiederum steht je nach Herkunft für „Sonneninsel“ oder „Sonnenaufgang“. Ein Name voller Wärme, Liebe und Hoffnung also – passend zu dem Glück, das die kleine Tochter nun in das Leben von Menowin und Ronja bringt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
17.07.2026 13:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
139.716 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
121.166 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
118.740 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1533 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Kolumnen
Steuerzahler blecht teure Kanzler-Reisen
763 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Steiermark
Trockenheit: Erste Gemeinde dreht Trinkwasser ab
721 mal kommentiert
Der Regen der letzten Stunden hat sie Situation nicht entschärft.
Mehr Society International
„Bin glücklich“
Menowin Fröhlich ist zum neunten Mal Papa geworden
Echter Beschützer
Tom Holland rettet seine Zendaya vor Kleider-Panne
Modern-Talking-Hammer!
Bohlen will Reunion: Anders klimpert Botschaft
Handtuch-Panne
Gwyneth Paltrow riskiert absichtlich Nackt-Moment!
Aufruf zu Gewalt?
Rapper Danger Dan wegen Songtext vom ZDF gecancelt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf