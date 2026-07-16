Wie die Ernährung der Zukunft aussehen soll

Die Empfehlungen der EAT Lancet Kommission sehen vor, deutlich weniger Fleisch von Wiederkäuern wie Rindern, Schafen und Ziegen zu essen. Stattdessen sollen pflanzliche Lebensmittel stärker auf den Teller kommen. Eier, Fisch und Geflügel sollen nur in moderaten Mengen verzehrt werden – und eventuell gar aus „Laborzüchtung“, auch als Futterquelle für unsere Haustiere?