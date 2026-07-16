Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach

Ameisen sind für ihre Schwarmintelligenz bekannt. Ein Beweis für selbige ist diese Aufnahme (siehe Video oben) aus China, die zeigt, wie Tausende der ineinander verhakten Insekten eine schwimmende Brücke über einen kleinen Bach bilden.
Aufgenommen wurde das faszinierende Verhalten an einem Bächlein in der chinesischen Provinz Fujian bereits Mitte Juni. Was aussieht wie ein Seil oder ein Ast sind tatsächlich unzählige Ameisen, die sich aneinander klammern und so eine lebende Brücke über das Wasser bilden. Über diese kann die Kolonie ihr Nest am andere Ufer des Baches erreichen.
Das Verhalten der Ameisen in China ist nicht eizigartig. So bauen etwa Rote Feuerameisen, um Überflutungen zu überleben oder auch um neue Gebiete zu besiedeln, mit ihren eigenen Körpern quasi ein Rettungsfloß und brauchen dafür nicht einmal zusätzliches Werkzeug.
Ameisen überleben Monate auf Floß
In dieser schwimmenden Formation könnten die Tiere, deren Lebensraum im brasilianischem Regenwald regelmäßig Überschwemmungen heimgesucht wird, bis zu mehreren Monate verweilen und so immer wieder neue Gebiete besiedeln. Die Konstruktion des Floßes funktioniert in Gemeinschaftsarbeit. Mit ihren Kiefern und Klauen haken sich die Ameisen ineinander ein.
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