Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach

Aufgenommen wurde das faszinierende Verhalten an einem Bächlein in der chinesischen Provinz Fujian bereits Mitte Juni. Was aussieht wie ein Seil oder ein Ast sind tatsächlich unzählige Ameisen, die sich aneinander klammern und so eine lebende Brücke über das Wasser bilden. Über diese kann die Kolonie ihr Nest am andere Ufer des Baches erreichen.