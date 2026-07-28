„Die südliche Landstraße droht zu versandeln“

Vor einem Jahr verschwanden die Sitzbänke beim Volksgarten, weil sie vor allem von der Suchtgiftszene genutzt wurden. Wenige Meter weiter entstanden Sitzgelegenheiten in der Begegnungszone. Jetzt sollen auch die wieder weg. Ende August: Das neue Entrée zum Volksgarten bekommt – natürlich – wieder Sitzgelegenheiten. Und ja, Sitzbänke sind nicht das Problem. Wer das glaubt, verwechselt Ursache und Wirkung. Menschen werden nicht suchtkrank, weil irgendwo eine Bank steht. Genauso wenig verschwinden soziale Probleme, wenn man sie um 50 Meter verlagert. Bleibt nur die Frage, wann die nächste Runde beginnt. Die Reise nach Jerusalem endet schließlich erst, wenn kein Sessel mehr übrig ist.