Ältester Sportfluch gebrochen! Promis gratulieren

Jetzt ist der Fluch gebrochen – und auch wenn die Legende von dessen Ursprung Hintergrundchecks von Historikern nicht wirklich standhalten konnte, gibt es doch noch ein spannendes Detail: Das letzte Mitglied der Meistermannschaft von 1951 ist 2023 verstorben – und das erste Finale, das Mayo seither bestreiten durfte, haben sie gewonnen ...