„Herr der Ringe“-Star musste sein Haus verkaufen

Der aus der „Herr der Ringe“-Filmreihe bekannte Schauspieler Sean Astin hatte trotz des großen Erfolgs der Fantasy-Trilogie finanzielle Probleme. „Tatsächlich musste ich mein Haus verkaufen, weil ich für die Trilogie eine so geringe Summe ausgehandelt hatte“, sagte der 55-jährige Schauspieler der britischen Tageszeitung „The Guardian“. Heute gehe es ihm finanziell sehr gut.