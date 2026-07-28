Talent tauschte den Schlitten mit der Waffe

Skeleton-Talent Sarah Baumgartner absolviert derzeit die Ausbildung zur Heeressportlerin in Felixdorf. Im August wird 18-Jährige nach Salzburg versetzt. Die neue Saison startet für die Michaelbeuerin Ende November.
Mit Schulschluss ging es für Sarah Baumgartner Schlag auf Schlag. Die SSM-Absolventin feierte ihre bestandene Matura mit Kollegen auf der griechischen Insel Kreta. Nur wenige Tage nach der Rückkehr in die Heimat ging es gleich weiter nach Niederösterreich: „In Felixdorf mache ich fünf Wochen Grundausbildung.“ Denn das Skeleton-Talent hat ihr Etappenziel Heeressportlerin jetzt erreicht. „Die ersten zwei Wochen waren ein mentaler Kampf“, gibt sie ehrlich zu.
Am Freitag wurde die 18-Jährige offiziell als Soldatin angelobt, Mitte August wird sie nach Salzburg versetzt. Das Schlimmste hat sie also hinter sich gebracht. Jährlich sind circa 495 Personen Teil des Heeressport-Förderprogramms.
Baumgartner mit Chance auf Skeleton-Weltcup
Als eine davon kann sich die Silbermedaillen-Gewinnerin der Junioren-EM Vollzeit auf ihren Sport konzentrieren. In welcher Klasse sie dann startet, ist offen. Bisher war der Europacup – ein Sieg – das höchste der Gefühle. In der kommenden Saison könnte es mit der Weltcuppremiere klappen.
Die Saison startet jedenfalls Ende November – mit einem Weltcup in Altenberg. Eine Bahn, auf der die Michaelbeuerin im Dezember stürzte und damit noch eine Rechnung offen hat.
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