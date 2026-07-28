Talent tauschte den Schlitten mit der Waffe

Mit Schulschluss ging es für Sarah Baumgartner Schlag auf Schlag. Die SSM-Absolventin feierte ihre bestandene Matura mit Kollegen auf der griechischen Insel Kreta. Nur wenige Tage nach der Rückkehr in die Heimat ging es gleich weiter nach Niederösterreich: „In Felixdorf mache ich fünf Wochen Grundausbildung.“ Denn das Skeleton-Talent hat ihr Etappenziel Heeressportlerin jetzt erreicht. „Die ersten zwei Wochen waren ein mentaler Kampf“, gibt sie ehrlich zu.