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Talent tauschte den Schlitten mit der Waffe

Salzburg: Sport-Nachrichten
28.07.2026 10:00
Den Schlitten hat Sarah Baumgartner derzeit gegen die Waffe getauscht: Die Salzburgerin ist ...
Den Schlitten hat Sarah Baumgartner derzeit gegen die Waffe getauscht: Die Salzburgerin ist Heeressportlerin.(Bild: zVg)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Skeleton-Talent Sarah Baumgartner absolviert derzeit die Ausbildung zur Heeressportlerin in Felixdorf. Im August wird 18-Jährige nach Salzburg versetzt. Die neue Saison startet für die Michaelbeuerin Ende November.

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Mit Schulschluss ging es für Sarah Baumgartner Schlag auf Schlag. Die SSM-Absolventin feierte ihre bestandene Matura mit Kollegen auf der griechischen Insel Kreta. Nur wenige Tage nach der Rückkehr in die Heimat ging es gleich weiter nach Niederösterreich: „In Felixdorf mache ich fünf Wochen Grundausbildung.“ Denn das Skeleton-Talent hat ihr Etappenziel Heeressportlerin jetzt erreicht. „Die ersten zwei Wochen waren ein mentaler Kampf“, gibt sie ehrlich zu.

Am Freitag wurde die 18-Jährige offiziell als Soldatin angelobt, Mitte August wird sie nach Salzburg versetzt. Das Schlimmste hat sie also hinter sich gebracht. Jährlich sind circa 495 Personen Teil des Heeressport-Förderprogramms.

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Baumgartner mit Chance auf Skeleton-Weltcup
Als eine davon kann sich die Silbermedaillen-Gewinnerin der Junioren-EM Vollzeit auf ihren Sport konzentrieren. In welcher Klasse sie dann startet, ist offen. Bisher war der Europacup – ein Sieg – das höchste der Gefühle. In der kommenden Saison könnte es mit der Weltcuppremiere klappen.

Die Saison startet jedenfalls Ende November – mit einem Weltcup in Altenberg. Eine Bahn, auf der die Michaelbeuerin im Dezember stürzte und damit noch eine Rechnung offen hat.

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