„Kontaktlinsen: Sehfehler über Nacht korrigieren?“

Dadurch wird das einfallende Licht am nächsten Tag wieder richtig auf der Netzhaut gebündelt und man kann tagsüber ohne Brille oder Kontaktlinsen scharf sehen. Die Wirkung hält in der Regel einen Tag lang an, weshalb die Linsen regelmäßig getragen werden müssen. Wird die Anwendung beendet, kehrt die Hornhaut nach einiger Zeit in ihre ursprüngliche Form zurück.