„Kontaktlinsen: Sehfehler über Nacht korrigieren?“

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Martina K. (35): „Ich bin kurzsichtig und habe von den sogenannten Ortho-K-Linsen gehört. Was genau sind diese speziellen Kontaktlinsen und wie funktionieren sie?“
Ba. prof. Joseph Schauer, Augenoptikermeister in Hallein (Sbg): Ortho-K-Linsen – auch „Nachtlinsen“ genannt - sind spezielle Kontaktlinsen, die während des Schlafs getragen werden. Sie wurden entwickelt, um vor allem Kurzsichtigkeit, aber auch Weitsichtigkeit und eine Hornhautverkrümmung vorübergehend zu korrigieren. In der Nacht üben die Linsen einen sanften Effekt auf die Hornhaut aus und verändern ihre Krümmung minimal.
Dadurch wird das einfallende Licht am nächsten Tag wieder richtig auf der Netzhaut gebündelt und man kann tagsüber ohne Brille oder Kontaktlinsen scharf sehen. Die Wirkung hält in der Regel einen Tag lang an, weshalb die Linsen regelmäßig getragen werden müssen. Wird die Anwendung beendet, kehrt die Hornhaut nach einiger Zeit in ihre ursprüngliche Form zurück.
Nachtlinsen eignen sich besonders gut für Menschen, die sportlich aktiv sind oder bei denen das Tragen von normalen Kontaktlinsen tagsüber unpraktisch ist, weil etwa Schmutz oder Keime unter die Linsen gelangen könnten. Weiters sind Nachtlinsen eine großartige Möglichkeit, um Myopie (Kurzsichtigkeit) bei Kindern und Jugendlichen zu bremsen. Das wird unter bestimmten Voraussetzungen auch von der Krankenkasse unterstützt.
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Da Ortho-K-Linsen keine herkömmlichen Kontaktlinsen sind, müssen sie von speziell geschulten Augenoptiker-Meistern/ Optometristen angepasst werden. Anschließend sind regelmäßige Kontrollen erforderlich.
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