Mutter: „Jeder Fortschritt ist extrem teuer“

Benedikt erlitt als Baby ein Aneurysma. Er überlebte, trug aber schwere Hirnschäden davon. Eine bestimmte Therapie hilft ihm nun, bringt seine Familie aber an ihre finanziellen Grenzen. Denn die Gesundheitskassa sieht die Voraussetzungen für Kostenübernahme nicht gegeben.
Ein Aneurysma im Gehirn ist für die meisten Babys tödlich – doch Benedikt überlebte, leider aber mit einem massiven Gehirnschaden. Locker lassen ist für den nun zweieinhalbjährigen Bub aus dem Bezirk Schärding und seine Familie keine Option: „In den ersten Jahren hat er die besten Chancen, Fähigkeiten zu entwickeln“, sagt Mutter Tanja. Doch keine Physio-Therapie schlug an.
Endlich begann Entwicklung
Dann der Lichtblick: Eine Methode, die ein privates Therapiezentrum in Niederösterreich anbietet. „Wie durch ein Wunder hat er angefangen, sich motorisch zu entwickeln. Jedes Mal konnte er sich mehr und besser bewegen“, so die Mutter. Jetzt kann Benedikt nicht nur aufrecht sitzen, sondern auch kurze Strecken krabbeln, sich selbst fortbewegen – angesichts des nicht vorhandenen Gleichgewichtssinns höchst erstaunlich.
Teure Therapie
Der Haken: Die Kasse zahlt die Cueves-Medek-Therapie nicht mit. „Wir fahren drei bis viermal jährlich dorthin auf Reha – um jeweils rund 10.000 Euro“, erzählt Wallner. Eine große Belastung, zumal sie wegen der Pflege nicht arbeiten kann. „Die „Krone“-Leser haben uns schon einmal finanziell geholfen, dafür sind wir unglaublich dankbar. Leider ist das Geld schon aufgebraucht“, so Wallner.
Voraussetzungen nicht gegeben
Von der Österreichischen Gesundheitskasse heißt es zu Benedikts Therapie: „Voraussetzung für eine Kostenrückerstattung ist, dass die Therapie im Einzelfall als Krankenbehandlung im Sinne des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) einzustufen ist“ – was hier nicht zutrifft. Obendrein sei bei dem privaten Institut kein Kostenzuschuss möglich.
Wenn Sie Benedikt helfen wollen, spenden Sie unter dem Kennwort „Therapie“ auf unser Sonderkonto bei der Hypo OÖ. IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002; BIC: OBLAAT2L; Falls Sie per Online-Banking spenden, bitte als Kontoname „Verein Krone-Leser helfen“ anführen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.