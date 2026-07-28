Mutter: „Jeder Fortschritt ist extrem teuer“

Endlich begann Entwicklung

Dann der Lichtblick: Eine Methode, die ein privates Therapiezentrum in Niederösterreich anbietet. „Wie durch ein Wunder hat er angefangen, sich motorisch zu entwickeln. Jedes Mal konnte er sich mehr und besser bewegen“, so die Mutter. Jetzt kann Benedikt nicht nur aufrecht sitzen, sondern auch kurze Strecken krabbeln, sich selbst fortbewegen – angesichts des nicht vorhandenen Gleichgewichtssinns höchst erstaunlich.