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Kostspielige Therapie

Mutter: „Jeder Fortschritt ist extrem teuer“

Oberösterreich
28.07.2026 10:00
Schwester Magdalena (11) spielt viel und gerne mit ihrem Bruder.
Schwester Magdalena (11) spielt viel und gerne mit ihrem Bruder.(Bild: Wallner)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Benedikt erlitt als Baby ein Aneurysma. Er überlebte, trug aber schwere Hirnschäden davon. Eine bestimmte Therapie hilft ihm nun, bringt seine Familie aber an ihre finanziellen Grenzen. Denn die Gesundheitskassa sieht die Voraussetzungen für Kostenübernahme nicht gegeben.

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Ein Aneurysma im Gehirn ist für die meisten Babys tödlich – doch Benedikt überlebte, leider aber mit einem massiven Gehirnschaden. Locker lassen ist für den nun zweieinhalbjährigen Bub aus dem Bezirk Schärding und seine Familie keine Option: „In den ersten Jahren hat er die besten Chancen, Fähigkeiten zu entwickeln“, sagt Mutter Tanja. Doch keine Physio-Therapie schlug an.

Endlich begann Entwicklung
Dann der Lichtblick: Eine Methode, die ein privates Therapiezentrum in Niederösterreich anbietet. „Wie durch ein Wunder hat er angefangen, sich motorisch zu entwickeln. Jedes Mal konnte er sich mehr und besser bewegen“, so die Mutter. Jetzt kann Benedikt nicht nur aufrecht sitzen, sondern auch kurze Strecken krabbeln, sich selbst fortbewegen – angesichts des nicht vorhandenen Gleichgewichtssinns höchst erstaunlich.

Dank der von „Krone“- Lesern mitfinanzierten Therapien kann Benedikt jetzt sogar selbstständig ...
Dank der von „Krone“- Lesern mitfinanzierten Therapien kann Benedikt jetzt sogar selbstständig krabbeln – das hätte vorher niemand gedacht.(Bild: Wallner)

Teure Therapie
Der Haken: Die Kasse zahlt die Cueves-Medek-Therapie nicht mit. „Wir fahren drei bis viermal jährlich dorthin auf Reha – um jeweils rund 10.000 Euro“, erzählt Wallner. Eine große Belastung, zumal sie wegen der Pflege nicht arbeiten kann. „Die „Krone“-Leser haben uns schon einmal finanziell geholfen, dafür sind wir unglaublich dankbar. Leider ist das Geld schon aufgebraucht“, so Wallner.

Mutter Tanja ist froh über jeden Fortschritt – doch der kommt die Familie teuer zu stehen.
Mutter Tanja ist froh über jeden Fortschritt – doch der kommt die Familie teuer zu stehen.(Bild: Wallner)

Voraussetzungen nicht gegeben
Von der Österreichischen Gesundheitskasse heißt es zu Benedikts Therapie: „Voraussetzung für eine Kostenrückerstattung ist, dass die Therapie im Einzelfall als Krankenbehandlung im Sinne des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) einzustufen ist“ – was hier nicht zutrifft. Obendrein sei bei dem privaten Institut kein Kostenzuschuss möglich.

Wenn Sie Benedikt helfen wollen, spenden Sie unter dem Kennwort „Therapie“ auf unser Sonderkonto bei der Hypo OÖ. IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002; BIC: OBLAAT2L; Falls Sie per Online-Banking spenden, bitte als Kontoname „Verein Krone-Leser helfen“ anführen.

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