Schlechte Zähne erhöhen das Schlaganfall-Risiko

Fast 6000 Personen 20 Jahre lang beobachtet

Die Experten werten die Daten von 5986 Probanden aus der sogenannten ARIC-Studie aus, die zwischen 1996 und 1998 auch zahnmedizinisch untersucht worden waren. Es waren gesunde Personen. Im Mittel wurden sie 21 Jahre lang auf Schlaganfälle, Herzinfarkt, Angina pectoris etc. beobachtet. Bei 1640 Personen war eine gute Zahngesundheit attestiert worden, 3151 hatten hingegen Parodontitis ohne Karies, 1195 Probanden Parodontitis plus Karies.