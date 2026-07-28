Staatsumbau in Ungarn „wie unter Viktor Orbán“

Amnesty International kritisiert die „erstaunliche Eile“ bei der Wahl eines neuen Verfassungsrichters, der erst vor zwei Tagen vorgestellt worden ist. Magyar wende nun „das gleiche Verfahren an wie unter Orbán: eine Entscheidung durch nur eine Partei, ohne fachbezogene oder politische Konsultationen“, erklärte die NGO am Dienstag.