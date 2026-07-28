Joel Schwärzler schlägt in Liberec auf

Zuletzt waren die ÖTV-Asse Joel Schwärzler und Julia Grabher noch bei den Heimturnieren in Kitzbühel und Amstetten im Einsatz, nun geht es für den Harder und die Dornbirnerin wieder im Ausland weiter. Schwärzler spielt ab heute Challenger in Liberec, Grabher ein 100er-Turnier auf Gran Canaria.
Bei seinem letzten Auftritt beim Heimturnier in Kitzbühel hatte sich Ländle-Ass Joel Schwärzler im rot-weiß-roten Duell Jurij Rodionov bereits in der ersten Runde geschlagen geben müssen. Im Doppel schaffte er es an der Seite von Lukas Neumayr ins Viertelfinale. Nun aber ging es für den Harder wieder auf eine etwas weitere Reise, in dieser Wochenende schlägt Schwärzler (ATP-Nr. 183) beim ATP-75er in Liberec (Tch) auf. Und dort sollte für den 20-Jährigen, der als Drittgesetzter ins Turnier geht, durchaus etwas möglich sein. In der ersten Runde trifft Schwärzler auf den 18-jährigen Lokalmatadoren Maxim Mrva (ATP-Nr 304).
Grabher im Süden
Auf nach Gran Canaria heißt es für Julia Grabher. Letzte Woche musste sich die Dornbirnerin beim W100-Turnier in Amstetten im Viertelfinale verabschieden. Nun ist sie bereits weiter in Richtung Süden gereist, in dieser Woche schlägt Grabher (WTA-Nr. 109) beim mit 100.000 US-Dollar dotierten WTA-100er in Maspalomas auf der spanischen Insel auf. Dort geht die 30-Jährige als Topgesetzte ins Turnier, trifft in Runde eins auf die deutsche Qualifikantin Joelle Steur (WTA-Nr. 356).
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