Joel Schwärzler schlägt in Liberec auf

Bei seinem letzten Auftritt beim Heimturnier in Kitzbühel hatte sich Ländle-Ass Joel Schwärzler im rot-weiß-roten Duell Jurij Rodionov bereits in der ersten Runde geschlagen geben müssen. Im Doppel schaffte er es an der Seite von Lukas Neumayr ins Viertelfinale. Nun aber ging es für den Harder wieder auf eine etwas weitere Reise, in dieser Wochenende schlägt Schwärzler (ATP-Nr. 183) beim ATP-75er in Liberec (Tch) auf. Und dort sollte für den 20-Jährigen, der als Drittgesetzter ins Turnier geht, durchaus etwas möglich sein. In der ersten Runde trifft Schwärzler auf den 18-jährigen Lokalmatadoren Maxim Mrva (ATP-Nr 304).