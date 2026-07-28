Neue Spannungen trüben die Aussicht auf Iran-Deal

US-Präsident Donald Trump zeigte sich am Montag (Ortszeit) an Bord der Air Force One optimistisch. Es gebe eine „gute Chance“, dass eine Einigung mit dem Iran erzielt werden könne. „Wir werden sehen, was passiert“, sagte Trump. Sollte es jedoch zu keiner Verständigung kommen, würden die USA „zu dem zurückkehren, was wir vor zwei Tagen gemacht haben“, drohte er mit Blick auf frühere Militärschläge.