Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trump sieht „Chance“

Neue Spannungen trüben die Aussicht auf Iran-Deal

Außenpolitik
28.07.2026 09:37
Das derzeit einzig sichtbare Zeichen eines weltoffeneren Iran kommt von der Bevölkerung selbst – ...
Das derzeit einzig sichtbare Zeichen eines weltoffeneren Iran kommt von der Bevölkerung selbst – während das Regime plakatiert, was es davon hält, trauen sich immer mehr Frauen etwa mit offenen Haaren auf die Straße.(Bild: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Tagen ohne neue gegenseitige Angriffe zwischen den USA und dem Iran keimt vorsichtige Hoffnung auf eine diplomatische Lösung auf. US-Präsident Donald Trump spricht von einer „guten Chance“ auf eine Einigung mit Teheran. Doch ausgerechnet der Iran weist seine Darstellung zurück – und gleichzeitig sorgen neue Drohnenangriffe in der Region für zusätzliche Unsicherheit.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

US-Präsident Donald Trump zeigte sich am Montag (Ortszeit) an Bord der Air Force One optimistisch. Es gebe eine „gute Chance“, dass eine Einigung mit dem Iran erzielt werden könne. „Wir werden sehen, was passiert“, sagte Trump. Sollte es jedoch zu keiner Verständigung kommen, würden die USA „zu dem zurückkehren, was wir vor zwei Tagen gemacht haben“, drohte er mit Blick auf frühere Militärschläge.

Nach 13 Nächten mit neuen US-Luftangriffen auf den Iran hatten beide Seiten seit Freitag keine weiteren gegenseitigen Angriffe gemeldet. Der Iran erklärte zudem, seine „Vergeltungsmaßnahmen“ eingestellt zu haben.

Washington und Teheran widersprechen sich
Während Trump erklärte, der Iran befinde sich derzeit in Gesprächen mit den USA über ein mögliches Abkommen, weist Teheran dies entschieden zurück. Der iranische Außenamtssprecher Esmaeil Bakaei erklärte, zwar könnten Vermittler Botschaften der US-Seite überbringen, direkte Verhandlungen mit Washington gebe es derzeit jedoch nicht.

Neue Drohnenangriffe in Saudi-Arabien
Trotz der jüngsten Angriffspause zwischen den USA und dem Iran bleibt die Lage in der Region angespannt. Das saudi-arabische Verteidigungsministerium teilte mit, mehrere aus dem Irak gestartete Drohnen abgefangen und zerstört zu haben. Die Fluggeräte hätten auf Ölanlagen gezielt. Der irakische Regierungschef ordnete daraufhin eine Untersuchung der Vorfälle an.

Der pro-iranische Zusammenschluss schiitischer Milizen „Islamischer Widerstand im Irak“ wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als „Erfindungen“. Sollte Saudi-Arabien militärisch im Irak eingreifen, drohte die Gruppe mit einer „harten“ Antwort.

Der Nahe Osten kommt nicht zur Ruhe: Hier wollen Houthi-Rebellen eine saudische Drohne ...
Der Nahe Osten kommt nicht zur Ruhe: Hier wollen Houthi-Rebellen eine saudische Drohne bezeichnen, abgeschossen haben. Einen Tag zuvor hatte die jemenitische Gruppe behauptet, sie habe Ölanlagen im Königreich am Persischen Golf angegriffen.(Bild: AFP/HANDOUT)

Houthis erhöhen den Druck
Auch die vom Iran unterstützten Houthi-Milizen meldeten neue Drohnenangriffe auf nach eigenen Angaben „sensible Knotenpunkte“ des saudischen Öltransports nach Yanbu am Roten Meer. Die international anerkannte Regierung des Jemen erklärte, sie sei auf jede weitere Eskalation vorbereitet.

Nach Einschätzung der designierten jemenitischen Außenministerin Afrah al-Zouba versuchen die Houthis, das iranische Vorgehen in der Straße von Hormuz nachzuahmen und die Kontrolle über das Rote Meer auszubauen. Die jüngsten Entwicklungen könnten die seit 2022 weitgehend eingehaltene Feuerpause zwischen Saudi-Arabien und den Houthis gefährden.

Ölpreise geben deutlich nach
Ein weiteres Hindernis für eine nachhaltige Entspannung bleibt die Straße von Hormuz. Der Iran beharrt auf seiner Kontrolle über die strategisch wichtige Meerenge für den internationalen Öl- und Gastransport und stoppte zuletzt erneut mehrere Schiffe.

Lesen Sie auch:
Das iranische Militär führt derzeit keine „Vergeltungsangriffe“ durch. Verhandlungen mit den USA ...
Noch keine Gespräche
Iran: „US-Vermittler übermitteln uns Botschaften“
27.07.2026
US-Angriffe
Iran: Schwere Schäden an Wasserversorgung gemeldet
27.07.2026
Angriffe ausgesetzt
Trump will Diplomatie eine Chance geben
26.07.2026

Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung wirkte sich dennoch auf die Energiemärkte aus: Der Preis für die Nordseesorte Brent fiel am Montag um rund sechs Prozent auf etwa 86 US-Dollar pro Barrel.

Am Dienstag will Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu in Washington mit Trump zusammentreffen. Zuletzt waren die Beziehungen zwischen beiden wegen unterschiedlicher Vorstellungen im Umgang mit dem Iran-Krieg als abgekühlt beschrieben worden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
28.07.2026 09:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
183.227 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
157.695 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
151.486 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1419 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
988 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
753 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Mehr Außenpolitik
Trump sieht „Chance“
Neue Spannungen trüben die Aussicht auf Iran-Deal
Amnesty kritisiert:
Staatsumbau in Ungarn „wie unter Viktor Orbán“
Kampf gegen Transit
Signal an die EU: Landtagssitzung auf Autobahn?
Krone Plus Logo
Unis auf Sparkurs
„50 Stellen weg und Aufnahmestopp in Verwaltung“
„Anstiftung zum Mord“
UK-Partei erstattet Anzeige wegen Guillotine-Foto
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf