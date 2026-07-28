Von Crew entdeckt
Eindringling verbrachte Nacht in AUA-Maschine
Eine unerwartete Entdeckung hat die Besatzung einer Austrian-Airlines-Maschine im Flugzeug am Flughafen Kaschau in der Slowakei gemacht. Die Crew entdeckte an Bord einen schlafenden Mann. Das eigentliche Ziel Wien erreichten Maschine, Passagiere und Crew reichlich verspätet. Wie der Mann auf das Vorfeld und unbemerkt ins Flugzeug gelangen konnte, wird nun ermittelt.
Der ungebetene Gast wurde von der Crew am 23. Juli entdeckt. Die Besatzung alarmierte umgehend die örtliche Polizei. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten später, wie der Mann über einen Zaun kletterte und ziellos über das streng gesicherte Vorfeld lief, berichtete „Austrian Wings“. Niemand vom Sicherheitspersonal bemerkte offenbar den Eindringling. In weiterer Folge konnte der Mann ungehindert in die AUA-Maschine einsteigen.
Maschine genau durchsucht
Zuvor soll der Verdächtige bereits aus dem Flughafenterminal verwiesen worden sein. Ersten Erkenntnissen zufolge befindet sich der Mann in psychiatrischer Behandlung. Der Eindringling wurde in weiterer Folge aus der Maschine gebracht, die Maschine im Anschluss daran durchsucht, um auszuschließen, dass gefährliche Gegenstände an Bord gebracht und dort etwa versteckt wurden.
Die Ermittlungen in dem Fall sind im Gange. Vor allem gilt es zu klären, wie es zu dieser Panne kommen konnte. Austrian Airlines bestätigte den Vorfall und sprach von „laufenden Ermittlungen zur vollständigen Klärung der Umstände“, zitiert „Austrian Wings“ die Fluggesellschaft. Man arbeite eng mit den slowakischen Behörden und dem Flughafen zusammen, um den Hergang lückenlos aufzuklären. Weitere Details zu dem Vorfall wurden nicht genannt.
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