Eindringling verbrachte Nacht in AUA-Maschine

Die Ermittlungen in dem Fall sind im Gange. Vor allem gilt es zu klären, wie es zu dieser Panne kommen konnte. Austrian Airlines bestätigte den Vorfall und sprach von „laufenden Ermittlungen zur vollständigen Klärung der Umstände“, zitiert „Austrian Wings“ die Fluggesellschaft. Man arbeite eng mit den slowakischen Behörden und dem Flughafen zusammen, um den Hergang lückenlos aufzuklären. Weitere Details zu dem Vorfall wurden nicht genannt.