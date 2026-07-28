Niedrigwasser: Erste Einschränkungen auf Donau

Laut DDSG-Blue-Danube-Flottenkommandant, Johannes Kammerer, kann man keinen allgemeingültigen Pegelwert für alle Strecken und Schiffe nennen. An allen relevanten Stellen der Donau in Österreich seien Pegelmessstellen angebracht, etwa im Bereich der frei fließenden Strecken in der Wachau oder östlich von Wien. „Anhand dieser Pegelwerte in Bezug auf den Tiefgang eines Schiffes kann sich der Kapitän errechnen, ob er einen bestimmten Streckenabschnitt gefahrlos befahren kann oder nicht“, so Kammerer. Derzeit bietet das heimische Binnenschifffahrtsunternehmen laut seiner Homepage nur einen eingeschränkten Fahrplan an.