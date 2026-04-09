Fast Hälfte der Österreicher putzt falsch Zähne

Kinderzähne bleiben oft vernachlässigt

Auch bei der Zahnpflege von Kindern gibt es Defizite: 20 Prozent der Eltern sehen diese nicht als besonders wichtig an. Etwas mehr als die Hälfte kontrolliert regelmäßig das Zähneputzen der Kinder, und nur 63 Prozent gehen regelmäßig mit ihren Kindern zur Zahnkontrolle. Jeder fünfte Elternteil gibt an, es sei schwierig, Kinder zum Zähneputzen zu motivieren.