WM-Wende: „Dümmster“ Platzverweis war regelwidrig!

Folglich nahm der Unparteiische die Gelbe Karte gegen Paredes zurück, zeigte sie stattdessen Embolo, der wiederum – bereits mit Gelb belastet – durch die Ampelkarte vom Platz gestellt wurde. Die Schweiz musste fortan in Unterzahl bestehen und schied schließlich nach Verlängerung aus. Auf Embolo prasselte viel Kritik ein. „Das ist die dümmste und unnötigste Gelbe Karte“, meinte etwa ServusTV-Experte Florian Klein während der Live-Übertragung.