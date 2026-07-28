Signal an die EU: Landtagssitzung auf Autobahn?

„Jetzt ist es an der Zeit ...“

Offenbar hat die Brenner-Demo mit der historischen Vollsperrung der A13 Ende Mai noch zu wenig Wirkung gezeigt. „Genug ist genug, wurde bei der Brennerblockade von allen Parteien ausgerufen. Jetzt ist es an der Zeit, dass alle Fraktionen im Landtag vorangehen und den Widerstand nicht länger auf einzelne Bürgermeister abwälzen. Ich werde die Gespräche mit den anderen Fraktionen suchen und rufe dazu auf, dass wir offiziell zu einer Sondersitzung des Landtags auf der Autobahn zusammenkommen. Rechtlich ist das möglich, als machen wir davon Gebrauch“, kündigt Mair an.