Musiker D4vd muss wegen Mordanklage vor Gericht

Leichnam zerstückelt

Laut der Mordanklage soll der Sänger ein 14-jähriges Mädchen erstochen und dann die Leiche mit einer Kettensäge zerstückelt haben. In der Anklage wird beschrieben, dass Burke eine missbräuchliche sexuelle Beziehung mit dem Mädchen einging, als sie 13 Jahre alt war. Am Vortag ihres Verschwindens im April 2025 hätten sie einen Streit gehabt – der Teenager habe damit gedroht, Dinge über Burke zu enthüllen und seine Karriere zu zerstören.