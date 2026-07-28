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Papier hat Ablaufdatum

Millionen Österreicher brauchen neuen Führerschein

Österreich
28.07.2026 09:41
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mehr als 3,5 Millionen Österreicher besitzen noch einen Führerschein aus Papier. Spätestens Anfang 2033 müssen die rosa Scheine in ein Dokument im Scheckkartenformat umgetauscht werden. Das Verkehrsministerium will einen Ansturm auf den letzten Drücker verhindern.

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Dass der alte rosa Schein ein Ablaufdatum hat, ist schon lange bekannt. Bereits 2006 wurde in einer EU-Richtlinie geregelt, dass Führerscheine ein einheitliches Scheckkartenformat bekommen soll, das fälschungssicherer ist.

Auch alte Scheckkarten-Scheine laufen ab
Bis zum 19. Jänner 2033 haben die Österreicher Zeit, ihren Führerschein aus Papier in eine aktuelle Lenkberechtigung in Plastikform umschreiben zu lassen. Das gleiche Ablaufdatum gilt für Scheckkartenführerscheine, die vor dem 19. Jänner 2013 ausgestellt wurden.

Der Schein aus Papier muss in einen in Scheckkartenformat umgetauscht werden.
Der Schein aus Papier muss in einen in Scheckkartenformat umgetauscht werden.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Es sind also noch mehr sechs Jahre Zeit, um einen neuen Führerschein zu beantragen. Im Verkehrsministerium befürchtet man aber, dass viele mit dem Umtausch bis zum letzten Drücker warten und es dann kurz vor Ablauf der Frist zu einem Ansturm auf die Behörden kommt.

Das EU-weit einheitliche Scheckkartenformat für Lenkberechtigungen soll Kontrollen erleichtern ...
Das EU-weit einheitliche Scheckkartenformat für Lenkberechtigungen soll Kontrollen erleichtern und die Fälschungssicherheit erhöhen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Deutschland hat Stufenplan
Um das zu vermeiden, gibt es bei unseren deutschen Nachbarn einen Stufenplan. Führerscheine, die zwischen 2002 und 2004 ausgestellt wurden, können dort etwa nur noch bis 19. Jänner 2027 umgetauscht. In den Jahren darauf verlieren dann die später ausgestellten Scheine ihre Gültigkeit.

Diesen gestaffelten Fristen erteilt das Verkehrsministerium eine Absage, wie die „Salzburger Nachrichten“ berichten. Denn der Nachteil sei, dass dadurch die von der EU vorgesehene Gültigkeitsdauer von 20 Jahren durch eine nationale Regelung verkürzt wird.

„Typisch österreichisches Abwarten“
Während bisher „typisch österreichisches Abwarten“ herrschte, wie der ÖAMTC kritisiert, plant man nun, „zeitgerecht“ über den Umtausch intensiv zu informieren.

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So kommen Sie zum neuen Schein
Darum kümmern muss sich jeder Führerscheinbesitzer selbst, betont das Ministerium. Möglich ist die Neuausstellung bei jeder Führerscheinbehörde in Österreich: In den allermeisten Städten ist die Landespolizeidirektion zuständig, in Gemeinden die Bezirkshauptmannschaft.

Mitzubringen sind auf jeden Fall ein amtlicher Lichtbildausweis, der alte Führerschein und ein Passfoto. Die Kosten für die Ausstellung des neuen Dokuments im Scheckkartenformat betragen 73 Euro.

Wie viele alte Papier-Führerscheine genau noch gültig sind, ist übrigens auch dem Ministerium nicht bekannt, da die Dokumente früher nicht zentral registriert wurden. In den kommenden Jahren dürfte ihre Zahl jedenfalls auch deswegen sinken, weil manche Scheine aus Altersgründen nicht verlängert werden.

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