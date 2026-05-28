Fünf automobile Design-Fails aus der Geschichte

Dabei ist Ferrari mit diesem Dilemma nicht allein

Einen ähnlichen Kurs ist vor zwei Jahren schon Jaguar gefahren – vielleicht sogar noch konsequenter. Während die Briten mit dem Type 00 den Bruch mit der eigenen Vergangenheit geradezu demonstrativ inszenierten und klar machten, dass der Neustart wichtiger ist als nostalgische Rücksichtnahme, versucht Ferrari den komplizierteren Weg. In Maranello wollen sie nicht mit der Geschichte brechen, sondern zwei Welten parallel bedienen: hier die klassischen Hochleistungsmodelle für die treue Kernkundschaft, dort der elektrische Aufbruch für neue Käufer und eine neue Ära. Jaguar setzte auf Tabula rasa. Ferrari auf den Spagat.