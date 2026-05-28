Social-Media-Dienste sorgen für immer mehr Dispute

Das Appeals Centre Europe ist eine nach Artikel 21 des Digital Services Acts (DAS) der EU zertifizierte außergerichtliche Streitschlichtungsstelle. Sie nahm ihre Arbeit im Herbst 2024 auf. EU-Bürger und -Bürgerinnen können sich kostenfrei an das Zentrum wenden, wenn Social-Media-Plattformen beispielsweise unrechtmäßig ihr Konto sperren, oder wenn Hassrede trotz Meldung nicht gelöscht wird. Die meisten gültigen Streitfälle (fast 5200) gab es auf Facebook, gefolgt von Instagram (fast 5000) und TikTok (rund 1700). „Die Dunkelziffer ist allerdings viel größer“, merkte eine Sprecherin des Appeals Centre Europe an. „Es gibt noch viel Aufholbedarf.“ Auch, weil die Plattformen es den Nutzern nicht leicht machen würden, die Schlichtungsstelle zu finden, so die Sprecherin.