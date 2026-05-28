Feuer in Arztpraxis: Mitarbeiterin reagierte fix

Die Frau reagierte rasch, holte einen Feuerlöscher und begann, den Brand zu bekämpfen. In der Zwischenzeit war auch schon die Feuerwehr alarmiert. Erst dieser gelang es, das Feuer ganz zu löschen. Die beherzte Mitarbeiterin musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert werden.