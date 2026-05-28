Feuer in Arztpraxis: Mitarbeiterin reagierte fix

Einer geistesgegenwärtigen Mitarbeiterin (42) ist es zu verdanken, dass ein Brand in einer Arztpraxis in St. Johann in Tirol Mittwoch am frühen Nachmittag nicht noch mehr Schaden anrichtete. Die Frau musste nach ihrem Einsatz jedoch ins Krankenhaus.
Das Feuer dürfte laut Polizei am Mittwoch gegen 12.30 Uhr bei einem Herd im Küchenbereich der Ordination ausgebrochen sein. Vermutet wird, dass dort abgelegte Putztücher durch eine heiße Herdplatte zu brennen begonnen haben. Als die 42-jährige Mitarbeiterin die Räumlichkeiten betrat, schlug ihr bereits starker Rauch entgegen.
Die Frau reagierte rasch, holte einen Feuerlöscher und begann, den Brand zu bekämpfen. In der Zwischenzeit war auch schon die Feuerwehr alarmiert. Erst dieser gelang es, das Feuer ganz zu löschen. Die beherzte Mitarbeiterin musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert werden.
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