Das ist die neue Auswärtswäsch‘ der Vikings

Frei nach dem Motto „Light meets Legacy“ stellten die Vienna Vikings ihre neuen Auswärtstrikots für die AFLE-Saison 2026 vor. Insziniert wurde das futuristische Shooting in der Heidi Horten Collection, um nach der Präsentation des Heimtriktos mit Bernhard Seikovits im MAK erneut einen bewussten Bezug zur Kulturstadt Wien herzustellen.

Als Fotomodels agierten Defensive Back Amani Dennis und Wide Receiver Philipp Haun. Sie wurden von niemand geringerem als Vikings-Legende Peter Kramberger zum Shooting eingeladen, er ist Kaufmännischer Leiter der Heidi Horten Collection.