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Light meets Legacy

Das ist die neue Auswärtswäsch‘ der Vikings

Sport-Mix
28.05.2026 10:42
Die Vienna Vikings präsentierten ihre neuen Auswärtstrikots
Die Vienna Vikings präsentierten ihre neuen Auswärtstrikots(Bild: hannes jirgal)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Nach der erfolgreichen Heimpremiere der Vienna Vikings in der neu gegründeten American Football League Europe (AFLE) präsentierte das Franchise jetzt seine neuen Auswärtstrikots. Dafür suchte man sich eine ganz besondere Location ...

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Frei nach dem Motto „Light meets Legacy“ stellten die Vienna Vikings ihre neuen Auswärtstrikots für die AFLE-Saison 2026 vor. Insziniert wurde das futuristische Shooting in der Heidi Horten Collection, um nach der Präsentation des Heimtriktos mit Bernhard Seikovits im MAK erneut einen bewussten Bezug zur Kulturstadt Wien herzustellen.

Als Fotomodels agierten Defensive Back Amani Dennis und Wide Receiver Philipp Haun. Sie wurden von niemand geringerem als Vikings-Legende Peter Kramberger zum Shooting eingeladen, er ist Kaufmännischer Leiter der Heidi Horten Collection.

Nach dem sportlich erfolgreichen Saisonstart setzen die Vikings jetzt auch mit der neuen Auswärts-Uniform ein visuelles Zeichen. Erstmalig zum Einsatz kommen wird die neue Wäsch‘ beim kommenden Auswärtsspiel am Sonntag (14.40 Uhr, live auf Krone.tv) in Polen gegen die Panthers Wroclaw. Eine Woche später geht‘s am Samstag, dem 6. Juni (16.45 Uhr), zum ersten Mal in dieser Saison in die Generali Arena, dort wartet Gegner Rhein Fire. Tickets sind bereits über oeticket.com erhältlich. 

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