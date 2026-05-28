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Flug aus Bangkok

Brite hatte 17,5 Kilo Cannabiskraut im Gepäck

Wien
28.05.2026 10:28
Wieder wurde am Wiener Flughafen ein Drogenschmuggel vereitelt (Symbolbild).
Wieder wurde am Wiener Flughafen ein Drogenschmuggel vereitelt (Symbolbild).(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Und wieder war in Wien-Schwechat Endstation: Für einen Drogenschmuggler klickten am Mittwoch am Airport die Handschellen. Im Koffer des Briten fanden sich nicht weniger als 17,5 Kilogramm Cannabis.

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Die Kontrolle in Schwechat wurde dem 40-Jährigen zum Verhängnis. Denn dabei stießen die Beamten in dem Gepäckstück, das der Verdächtige eingecheckt hatte, auf den illegalen Inhalt.

Flug aus Bangkok
Einmal mehr war der betreffende Flieger, mit dem der Brite in Wien gelandet war, aus Bangkok gekommen – eigentlich war die Weiterreise nach London geplant. Doch so weit sollte es nicht kommen: Der 40-Jährige wurde festgenommen.

Der Beschuldigte, der die Aussage verweigerte, wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

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Wien als Transitdrehscheibe für Drogen
Der aktuelle Fall reiht sich ein in eine ganze Serie von vereitelten Schmuggelversuchen am Flughafen Schwechat. Immer wieder stoßen Ermittler bei Kontrollen auf Koffer voller Cannabis – oftmals auf Flügen aus Bangkok. Der Flughafen Wien wird von Schmugglern offenbar weiterhin gezielt als Transitdrehscheibe für Drogentransporte genutzt.

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