Test deckt Mängel bei UV-Shirts für Kinder auf

Auch Bisphenole entdeckt

Neben dem teils mangelhaften UV-Schutz machten die Tester noch eine weitere schockierende Entdeckung: In acht der zwölf geprüften Kleidungsstücke fanden sie Industriechemikalien aus der Gruppe der Bisphenole. Diese Stoffe stehen im Verdacht, das Hormonsystem zu stören und die Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen. Die gemessenen Mengen seien zwar gering gewesen, dennoch entdeckte der Verein für Konsumenteninformation sogenannte „Ersatz-Bisphenole“. Laut der VKI-Expertin seien diese Stoffe jedoch nicht weniger bedenklich.