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Nicolas Cage heißt nun auch offiziell Nicolas Cage

Society International
28.05.2026 10:35
Nicolas Cage hat seinen Künstlernamen zum offiziellen Namen gemacht und sich vom Nachnamen ...
Nicolas Cage hat seinen Künstlernamen zum offiziellen Namen gemacht und sich vom Nachnamen Coppola getrennt.(Bild: AP/Andy Kropa)
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Von krone.at

Nicolas Cage hat seinen Namen ändern lassen – zu Nicolas Cage. „Ich habe meinen Namen letztes Jahr offiziell geändert. Ich bin Nick Cage im Leben und ich bin Nick Cage vor der Kamera“, sagte der 62-Jährige im Interview mit „Variety“.

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Geboren wurde der Schauspieler als Nicolas Kim Coppola, er ist der Neffe von Regisseur Francis Ford Coppola („Der Pate“, „Apocalypse Now“).

„Besser Patriarch als alberner Cousin“
Jetzt trägt Cage seinen Künstlernamen auch im Ausweis. „Es ist besser, der Patriarch meiner eigenen kleinen Familie zu sein, als der alberne Cousin am Rande der Familie eines anderen“, sagte er.

Sein neuer Nachname war inspiriert vom Superhelden Luke Cage und dem Komponisten John Cage. Es sei ein Name gewesen, „den ich mochte in den Comics – ich fand einfach, er hat einen coolen Namen. Außerdem wuchs ich in einer sehr Avantgarde-, sehr künstlerischen Familie auf und es wurde über John Cage und seine experimentellen Kompositionen gesprochen“.

Wollte kurzen, knackigen Namen
Nicolas Cage ist derzeit selbst als namensgebender Superheld in der Prime-Video-Serie „Spider-Man Noir“ zu sehen.

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Er habe nach einem Namen wie James Dean gesucht, kurz und knackig. „Ich dachte, ich behalte den Namen Nicolas, weil mein Vater mich so genannt hatte – mit der französischen Schreibweise, was mich immer frustrierte, weil jeder ein H ergänzt.“

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